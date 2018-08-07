Büyükşehir, voleybolda güç kazanıyor
Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, kadrosunu Faik Yaz ve Kerem Can Acar ile güçlendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, bir dönem İnegöl Belediyespor forması giyen başarılı smaçörler Faik Yaz ve Kerem Can Acar ile anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, belirledikleri hedefler doğrultusunda transferler yapmaya, takıma güç kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Bu sezon iyi bir ekip oluşturduklarını söyleyen Bayhan, sporculara başarılar diledi.
Yeni transferler Faik Yaz ve Kerem Can Acar, takım halinde iyi performans sergileyerek, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü Efeler Ligi'ne yükseltmek istediklerini ifade etti.
- 7.8.2018 11:13
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Phillip Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz
Toplam 4
Yorum
TCelcius Korkudan ödünüz kopuyorda işinize gelmiyor itiraf etmek kimin ruhuyla sahada olacaksınız bilmem ama BENFİCA ruhunuzu düdükleyecek o garanti.
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Zargo Toure ısınıyor
Toplam 1
Yorum
makber unal hoca kendını bıtırmek ıstemıyorsan basaksefır macından mustafa akbaşı kesersın..bu adam nasıl futbolcu oldu
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR 18 Takıma , sol bek, stoper, ve bir forvet alamaz isek yine verem bahçe olmaya devam edeceğiz, BAŞKANDAN RİCAMIZ BU İŞİ KISA SÜREDE ÇÖZMES,
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