Büyükşehir, voleybolda güç kazanıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Büyükşehir, voleybolda güç kazanıyor

    Büyükşehir, voleybolda güç kazanıyor

    Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden , kadrosunu ve ile güçlendirdi.

    , bir dönem forması giyen başarılı smaçörler ve ile anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, belirledikleri hedefler doğrultusunda transferler yapmaya, takıma güç kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Bu sezon iyi bir ekip oluşturduklarını söyleyen Bayhan, sporculara başarılar diledi.


    Yeni transferler Faik Yaz ve Kerem Can Acar, takım halinde iyi performans sergileyerek, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü Efeler Ligi'ne yükseltmek istediklerini ifade etti.

    1. 7.8.2018 11:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Büyükşehir, voleybolda güç kazanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN