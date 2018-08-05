Halkbank'ta yeni dönem – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    'ta yeni dönem

    Halkbank'ta yeni dönem

    ’ın ardından göreve getirilen İtalyan teknik adam, “’ın çalıştığı önemli teknik adamlardan biri olmak gurur veriyor” ifadelerini kullandı

    EFELER Ligi'nin son şampiyonu 'ta, antrenörlük koltuğu Sırp 'ın ardından, İtalyan 'ye emanet edildi. Tarihi başarılarla dolu bir takımda verilen görev nedeniyle gururlandığını ifade eden 43 yaşındaki teknik adam, "İlk kez yabancı bir kulüp takımının başına geçiyorum. Avrupa markası Halkbank'ın antrenör olarak beni seçmesinden, bu önemli takımı bana emanet etmesinden son derece mutluyum. Halkbank'ın çalıştığı önemli teknik adamlardan biri olmak gurur veriyor" dedi.

    BİR MARKAYA GELDİM
    TÜRKIYE'YE geldiğinde coşkulu taraftarların salonda oluşturduğu atmosferden her zaman çok etkilendiğini dile getiren Alberto Giuliani, "Halkbank, her Avrupalı antrenör gibi benim de takip ettiğim bir markaydı. Son üç yıldır şampiyon olduklarını, son 5 yılda ise 4 kez mutlu sona ulaştıklarını biliyorum. 'de şampiyonluk mücadelesi vermek kolay değil. Geleneği devam ettirmek için çalışacağız. CEV Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere çok fazla maç oynayacağız. Çok çalışarak camiayı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 5.8.2018
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