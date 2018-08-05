Halkbank'ta yeni dönem
Slobodan Kovac’ın ardından göreve getirilen İtalyan teknik adam, “Halkbank’ın çalıştığı önemli teknik adamlardan biri olmak gurur veriyor” ifadelerini kullandı
BİR MARKAYA GELDİM
TÜRKIYE'YE geldiğinde coşkulu taraftarların salonda oluşturduğu atmosferden her zaman çok etkilendiğini dile getiren Alberto Giuliani, "Halkbank, her Avrupalı antrenör gibi benim de takip ettiğim bir markaydı. Son üç yıldır şampiyon olduklarını, son 5 yılda ise 4 kez mutlu sona ulaştıklarını biliyorum. Türkiye'de şampiyonluk mücadelesi vermek kolay değil. Geleneği devam ettirmek için çalışacağız. CEV Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere çok fazla maç oynayacağız. Çok çalışarak camiayı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 5.8.2018
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Toplam 2
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Halkbank'ta yeni dönem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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