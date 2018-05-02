Naz Aydemir Akyol'un 10. Dörtlü Final gururu

Başarılı oyuncu, kariyerinde daha önce Eczacıbaşı VitrA formasıyla 1, Fenerbahçe formasıyla 3 ve VakıfBank formasıyla da 5 kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Kariyerinin ilk Dörtlü Finali'ne 2009 yılında Eczacıbaşı VitrA formasıyla çıkan Naz, ardından gelen 3 sezonda Fenerbahçe'yle, sonrasındaki 6 sezonda ise VakıfBank ile bu organizasyona katılma hakkı elde etti.

ÜÇ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Naz Aydemir Akyol, 9 kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda Avrupa şampiyonluğu kazanan Naz, VakıfBank kadrosunda ise 2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

DÖRTLÜ FİNAL KARİYERİ

Tecrübeli oyuncunun CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde yer aldığı sezonlar şöyle oldu: