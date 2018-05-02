Naz Aydemir Akyol'un 10. Dörtlü Final gururu
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank formasıyla yer alacak Naz Aydemir Akyol, kariyerinde üst üste 10. kez bu seviyede ter dökecek.
Başarılı oyuncu, kariyerinde daha önce Eczacıbaşı VitrA formasıyla 1, Fenerbahçe formasıyla 3 ve VakıfBank formasıyla da 5 kez Dörtlü Final'de yer aldı.
Kariyerinin ilk Dörtlü Finali'ne 2009 yılında Eczacıbaşı VitrA formasıyla çıkan Naz, ardından gelen 3 sezonda Fenerbahçe'yle, sonrasındaki 6 sezonda ise VakıfBank ile bu organizasyona katılma hakkı elde etti.
ÜÇ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Naz Aydemir Akyol, 9 kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda Avrupa şampiyonluğu kazanan Naz, VakıfBank kadrosunda ise 2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.
DÖRTLÜ FİNAL KARİYERİ
Tecrübeli oyuncunun CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde yer aldığı sezonlar şöyle oldu:
|Sezon
|Takım
|Derece
|2008-2009
|Eczacıbaşı VitrA
|4
|2009-2010
|Fenerbahçe
|2
|2010-2011
|Fenerbahçe
|3
|2011-2012
|Fenerbahçe
|1
|2012-2013
|VakıfBank
|1
|2013-2014
|VakıfBank
|2
|2014-2015
|VakıfBank
|3
|2015-2016
|VakıfBank
|2
|2016-2017
|VakıfBank
|1
|2017-2018
|VakıfBank
|-
- 2.5.2018 11:17
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Toplam 9
Yorum
NEddEn? şenol hoca ne güzel kulübede oturuyorken neden yerinden fırlayıp soyunma odasına gitti..NEDEN ?**?*-_-_?
-
Beşiktaş deplasmanda kayboldu
Toplam 1
Yorum
Deneyimli ya Bütün suç Şenol un ne yaptığını bilemedi Bir rotasyon tutturdu Beşiktaş ın yıkımı oldu ve bize 14 puana patladı
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Burak Yılmaz'dan büyük fedakarlık
Toplam 1
Yorum
paşa Burak kesinlikle Takımda kalmalı çokta özverili oynuyor başkası olsa sakatlığı bahane eder oynamaz o haliyle bile 23 gol attı
Naz Aydemir Akyol'un 10. Dörtlü Final gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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