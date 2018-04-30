Şampiyon VakıfBank basınla buluştu

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda konuşan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, 32 yıllık bir kulüp olduklarını belirterek, "Genç bir kulüp sayılırız. Büyümeye devam ediyoruz. Bu 32 yıla büyük başarılar sığdırdık. Son 5 yılda 14 şampiyonluk yaşadık. Lig, CEV Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Şampiyonası olmak üzere oynadığımız son 5 finalde de şampiyon olduk. Hafta sonu inşallah 6. kupayı kazanacağız. Hiç kolay olmayacağını da biliyorum." diye konuştu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA ile uzun yıllardır yaşanılmayan bir mücadelenin ardından şampiyon olduklarını vurgulayan Demren, "Eczacıbaşı VitrA maçları kazansak da kaybetsek de her zaman zevklidir. Rekabet, ahlak, kalite ve birbirine değer vermek hep üst düzeydedir. Olumsuzluk olmadan bir seri yaşandı. Şampiyon olmamızda herkesin katkısı var. Bizle eşit bir kulüp olması nedeniyle Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki voleybol seviyesini yukarı çıkarmak rakiple ilgili. Rakibimize teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Birlikte hareket ederek şampiyonluğun geldiğini anlatan Demren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kulübe 8 yıldır başkanlık ediyorum. Bu sırada büyük başarılar elde ettik. Aile yapısı içinde son 3 finali de kazandık. İnşallah dördüncü finali de kazanacağız. Türk spor tarihinin, Türk voleybol tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan Gözde Kırdar'ı şampiyonlukla uğurlamak istiyoruz. VakıfBank bunu hak ediyor. Gözde Kırdar kulüp tarihinin en değerli oyuncusu ayrıca bunu çok hak ediyor."

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde kupayla Türkiye'ye dönmek istediklerini kaydeden Osman Demren, şunları kaydetti:

"Kadınlar voleybolu Türkiye'yi sporda takımlar düzeyinde en iyi temsil eden organizasyon. Mütevazı olmayacağım, en başarılı da açık ara VakıfBank. Biz neler yapabileceğimiz biliyoruz. Hafta sonu inşallah Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanacağız. Sonuna kadar direnip, vazgeçmeden ülkemize bu kupayı hediye etmek istiyoruz."

GUİDETTİ: "AKLIMIZ ROMANYA'DA VE ORADA DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti ise bu sezon tüm kupaları almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sezon içindeki üç kupayı kazandıklarını hatırlatan Guidetti, "Aklımız Romanya'da ve orada da kazanmak istiyoruz. Göreve ilk geldiğimizde Selimiye'de küçük bir salonda maçlara hazırlanıyorduk. Son yıllarda ortaya koyduğumuz başarıyla dünyanın en güçlü kulüplerinden biriyiz. Biz bulunduğumuz konumu koruyarak devam ettirmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Üst üste altıncı kez Dörtlü Final oynayacaklarına dikkati çeken Guidetti, "Asla pes etmeden sonuna kadar mücadele eden bir takıma sahibiz. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Takımım fiziksel ve mental olarak hazır. Kalan 3 günde de oraya gidip hazırlanıp bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın genel menajeri Pelin Yüce Falay ise ligdeki şampiyonluğa rağmen sezonun henüz bitmediğini hatırlatarak, "Şampiyonlar Ligi maçımız var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Kızlar çok önemli bir başarı kazandılar. Şimdi farklı bir hedefe odaklanmalılar. Bu seneyi ilk kez 4 kupayı kazanarak bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

OYUNCU GÖZDE KIRDAR: "FİNALDE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Takımın kaptanı olan ve sezon sonunda kariyerini tamamlayacak Gözde Kırdar, voleybol hayatındaki son 6 günü yaşadığını söyledi.

Bu sezonun en zor dönemi olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene zor zamanlar geçirdim. Tek istediğim yeniden bu seviyeye gelmekti. Yedek kalmadan kariyerimi bitirmek istiyordum. Bunu başardım. Finalde elimden geleni yapacağım. Çok zor bir rakip bizi bekliyor. Rakibimiz çok kaliteli oyunculara sahip. Ama biz de çok güçlüyüz."

Gözde, 22 yıldır voleybol oynadığını ve 19 sezondur VakıfBank'ta yer aldığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"10 yılımı Guidetti ile geçirmiş biri olarak çok bile oynadım. Yüzde yüzümü verdiğimi düşünürsem çok zor bir sezon oldu. Bitmiş bir durumdayım. Her sabah ağrıyla uyanıyorum. Ben kariyerimde çok az antrenman kaçırmışımdır. Bu sezon 7-8 hafta antrenmana katılamadım. Dizimden iğne oluyorum ve boynum haftada bir tutuluyor. Voleybolu çocukluğumdan bu yana hep üst düzeyde bırakmak istiyordum. Beni güzel hatırlayın istiyorum. 'Artık bıraksın' düşüncesi oluşmasın. Anne olmak da sebeplerimden biri. Bıraktıktan sonra için ise planım yok."