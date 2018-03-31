Seri devam edecek – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Seri devam edecek

    Seri devam edecek

    başantrenörü , “ olarak hep kupa almaya odaklanıyorum. İyi oynayarak kazanmalıyız” diyerek ’a gözdağı verdi

    Voleybol Efeler Ligi'nde ile final serisine çıkacak 'ta başantrenör iddialı konuştu. Arkas karşısında ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sırp çalıştırıcı, 'nin en başarılı iki takımının karşılaşacağını söyledi. temsilcisiyle ikinci kez finalde mücadele edeceklerini hatırlatan Kovac, " olarak hep kupa almaya odaklanıyorum. İyi voleybol oynayıp güzel sonuç almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

    STATÜYE ELEŞTİRİ
    İlk iki maçı İzmir'de oynayacaklarının dezavantajlı olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Haliyle ligi ilk sırada bitirme avantajını yitirmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon final sistemi daha adildi. Bizi daha zor bir final etabı bekliyor. İzmir'de iyi sonuçlar alarak avantajlı bir şekilde salonumuza dönmek ve burada işi bitirmek istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" yorumunda bulundu.

    Burutay'ın hedefi 3. kupa
    Saygı duydukları bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Halkbank'ın takım kaptanı Burutay Subaşı, "Üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Kupanın 'da kalması için her şeyimizle sahada yer alacağız" diye konuştu.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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