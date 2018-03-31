Seri devam edecek

Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas ile final serisine çıkacak Halkbank'ta başantrenör Slobodan Kovac iddialı konuştu. Arkas karşısında ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sırp çalıştırıcı, Türkiye'nin en başarılı iki takımının karşılaşacağını söyledi. İzmir temsilcisiyle ikinci kez finalde mücadele edeceklerini hatırlatan Kovac, "Psikolojik olarak hep kupa almaya odaklanıyorum. İyi voleybol oynayıp güzel sonuç almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

STATÜYE ELEŞTİRİ

İlk iki maçı İzmir'de oynayacaklarının dezavantajlı olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Haliyle ligi ilk sırada bitirme avantajını yitirmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon final sistemi daha adildi. Bizi daha zor bir final etabı bekliyor. İzmir'de iyi sonuçlar alarak avantajlı bir şekilde salonumuza dönmek ve burada işi bitirmek istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" yorumunda bulundu.



Burutay'ın hedefi 3. kupa

Saygı duydukları bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Halkbank'ın takım kaptanı Burutay Subaşı, "Üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Kupanın Ankara'da kalması için her şeyimizle sahada yer alacağız" diye konuştu.