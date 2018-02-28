Türk derbisinde kazanan VakıfBank

Bu sonucun ardından VakıfBank ve Galatasaray, play-off'a yükseldi. Birinci set karşılıklı taktik servis atılarak başladı. Galatasaray, Kosheleva'nın sayılarıyla teknik molayı 8-6 önde geçti. Sarı-kırmızılılar, Neslihan Güler'in smacıyla ikinci molaya da 16-15 üstün girmesine rağmen, son bölümde etkili olan VakıfBank, seti 25-21 üstün tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan VakıfBank, teknik molaları 8-3 ve 16-15 üstün tamamladı. Konuk ekip, seti 25-22 önde kapattı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. VakıfBank teknik molaları 8-7 ve 16-15 üstün tamamladı. Skoru 20-20'de eşitleyen sarı-kırmızılılar son bölümde üstünlüğü ele aldı ve seti 25-22 önde geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, teknik molaları 8-7 ve 16-13 üstün geçti. Galatasaray'ın son bölümdeki hatalarını iyi değerlendiren VakıfBank, seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı.