Türk derbisinde kazanan VakıfBank
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki İstanbul derbisinde VakıfBank, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.
Bu sonucun ardından VakıfBank ve Galatasaray, play-off'a yükseldi. Birinci set karşılıklı taktik servis atılarak başladı. Galatasaray, Kosheleva'nın sayılarıyla teknik molayı 8-6 önde geçti. Sarı-kırmızılılar, Neslihan Güler'in smacıyla ikinci molaya da 16-15 üstün girmesine rağmen, son bölümde etkili olan VakıfBank, seti 25-21 üstün tamamladı.
İkinci sete iyi başlayan VakıfBank, teknik molaları 8-3 ve 16-15 üstün tamamladı. Konuk ekip, seti 25-22 önde kapattı.
Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. VakıfBank teknik molaları 8-7 ve 16-15 üstün tamamladı. Skoru 20-20'de eşitleyen sarı-kırmızılılar son bölümde üstünlüğü ele aldı ve seti 25-22 önde geçti.
Dördüncü sete iyi başlayan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, teknik molaları 8-7 ve 16-13 üstün geçti. Galatasaray'ın son bölümdeki hatalarını iyi değerlendiren VakıfBank, seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:28
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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