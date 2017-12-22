 Kupa Voley’de final derbiyle başlıyor – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kupa Voley’de final derbiyle başlıyor

    Kupa Voley’de final derbiyle başlıyor
    Voleybol Kadınlar Kupa Voley'de final etabı, bugün Ankara'daki çeyrek final maçlarıyla start alacak. Program: 12.00: G.Saray-Beşiktaş, 14.00: Vakıfbank-Beylikdüzü, 16.30: Eczacıbaşı-Nilüfer, 18.30 Fenerbahçe- Seramiksan. Yarı final ve final karşılaşmaları ise 23-24 Aralık'ta oynanacak.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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