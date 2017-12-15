Kadınlarda Kupa Voley heyecanı
KADINLAR Kupa Voley 1. Tur ilk maçında Seramiksan, yarın İlbank'a konuk olacak. Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Çanakkale Belediyespor ise saat 17.00'de, Anafartalar Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Kupada rövanş maçları salı günü oynanacak. Rakibini eleyen taraf Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında ilk 4 sırayı elde eden ekiplerle finallerde eşleşecek.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:44
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Sola yeni liste
Toplam 7
Yorum
ehtiyar delikanlı galatasaraya jubile yapmaya geliyor galiba .bırakın ihtiyarlara para harcamayı genç yetenek bulun....
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 5
Yorum
KARANLIKELLER Türkiyede kumpas diyenler ses kayıtları TS-EŞKİŞEHİR macında canta dolu parayla Fb yöneticisi saklayamaz türkiyede malesef adalet kalmadı
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Beşiktaşlı olun!
Toplam 5
Yorum
baskan kafa olarak türkiye nin cok üstünde türkiye o seviylere hayatta gelemez baskan.Bizde yukari cikani örnek al sen de gelistir kendini yerine ayagin ayapis asagi cek vardir
Kadınlarda Kupa Voley heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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