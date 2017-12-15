Kadınlarda Kupa Voley heyecanı

Çanakkale Belediyespor ise saat 17.00'de, Anafartalar Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Kupada rövanş maçları salı günü oynanacak. Rakibini eleyen taraf Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında ilk 4 sırayı elde eden ekiplerle finallerde eşleşecek.