 Kadınlarda Kupa Voley heyecanı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Kadınlarda Kupa Voley heyecanı

    Kadınlarda Kupa Voley heyecanı

    KADINLAR Kupa Voley 1. Tur ilk maçında Seramiksan, yarın İlbank'a konuk olacak. Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

    Çanakkale Belediyespor ise saat 17.00'de, Anafartalar Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Kupada rövanş maçları salı günü oynanacak. Rakibini eleyen taraf Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında ilk 4 sırayı elde eden ekiplerle finallerde eşleşecek.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
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