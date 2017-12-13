 CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul derbisi – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul derbisi

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul derbisi

    Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, yarın İstanbul derbisine sahne olacak. Organizasyonun son şampiyonu unvanına sahip , D Grubu ilk hafta müsabakasında Galatasaray'ı konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:17
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