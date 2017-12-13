CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul derbisi
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, yarın İstanbul derbisine sahne olacak. Organizasyonun son şampiyonu unvanına sahip VakıfBank, D Grubu ilk hafta müsabakasında Galatasaray'ı konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:17
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 11
Yorum
drogba Yüzerek mi gelmiş,tipe bak..Şimdiden gıcık oldum.Pantolon çekmiş herhalde,bu soğukta çorapsız ayakkabı :D Sahada görelim bakalım..
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Muslera’ya antrenör aranıyor
Toplam 2
Yorum
yakup Tudorun teknik adam olduğu bir takımda benim antrenör olmam bence hiçte o kadar saçma olmaz beni alın :))
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Ailesini yolladı
Toplam 2
Yorum
Turşucu Şu adamı göndermek için 40 takla atanlar. Fatih TERİM şuan çok mu formda milli takımın hali ortada işte o takımı fatih terim bu hale getirdi
CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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