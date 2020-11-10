Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe ve Galatasaray Dorukhan Toköz'ü istiyor! Beşiktaş...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ü takasla kadrolarına katmak istediğini söyledi.

Zeki Uzundurukan, konuyla ilgili yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.