Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi!

Mauro Icardi, GQ Men of The Year ödül töreninde 'Yılın Sporcusu' ödülünün sahibi oldu. Icardi'nin eşi Wanda Nara, ödülü vermek için sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Wanda Nara, "İstanbul'u biliyordum çünkü önceden çocuklarla tatile gitmiştim. Burada Francesca'ya bir Galatasaray forması aldım ve birkaç yıl sonra Mauro, Galatasaray'a transfer oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Mauro'yu İstanbul'a taşınmaya ikna ettim. Yeni evimiz İstanbul çok teşekkür ederiz. Galatasaray için elinden gelen her şeyi yapan Mauro Icardi'ye bu ödülü veriyorum" şeklinde konuştu.

Ödülü eşi Wanda Nara'nın elinden teslim alan Icardi ise sahnede yaptığı konuşmada "Yılın sporcusu ödülünü burada almak benim için çok özel. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir olay oldu futbol dünyasında. Bu açıdan da kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşündüğümü söylemek isterim. Galatasaray'a çok teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım" dedi.