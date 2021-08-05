Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bruno Peres'in neden sol bek oynadığını açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda, temsilcimiz Trabzonspor Norveç'in Molde takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip 18 maç oynadı, biz 4 tane hazırlık maçı oynadık. Şu an en sıcak ve hazır oyuncular Serkan ve Peres. Biz birtakım veriler, analizler kullanıyoruz. O niye girdi, bu niye oynuyor... Peres, Roma'da hem sağ bekte hem sol bekte oynadı. İkisi daha hazırlar." ifadelerini kullandı.



