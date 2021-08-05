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Web Tv Video Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bruno Peres'in neden sol bek oynadığını açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bruno Peres'in neden sol bek oynadığını açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bruno Peres'in neden sol bek oynadığını açıkladı
05.08.2021 | 20:07

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda, temsilcimiz Trabzonspor Norveç'in Molde takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip 18 maç oynadı, biz 4 tane hazırlık maçı oynadık. Şu an en sıcak ve hazır oyuncular Serkan ve Peres. Biz birtakım veriler, analizler kullanıyoruz. O niye girdi, bu niye oynuyor... Peres, Roma'da hem sağ bekte hem sol bekte oynadı. İkisi daha hazırlar." ifadelerini kullandı.