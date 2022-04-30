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Web Tv Video TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Sahneye çıkması lazım"
TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Sahneye çıkması lazım"

30.04.2022 | 21:34

Trabzonspor Antalyaspor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor'u evinde konuk etti. Maçın 3. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün dip çizgiden içeriye çevirdiği topta Andreas Cornelius tek vuruşta golü buldu ve Fırtına 1-0 öne geçti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Tam Nwakaeme'nin maçı. Hamsik'in sahneye çıkması lazım. Visca da etkili değil. Bu oyuncuların oyunu soğutmaları lazım. Şu anda yangın var." dedi.

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