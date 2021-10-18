TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı oyuncularına seslendi! "Birlikte çok güzel şeyler yaşayacağız" (TS spor haberi)

Trabzonspor, derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Abdullah Avcı'nın oyuncularına seslendiği ifadeler yer aldı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

İşte Avcı'nın o sözleri:

Sahaya çıktığımızda sonuç nasıl giderse gitsin biz oyunda hep aklımızda, planlarımızla kalacağız. Bunları hep gerçekleştireceğiz ve geri dönüşler yapacağız. Hep oyuna sadık, beraber hareket eden, düşünen, mücadele eden, meydan okuyan. Benim bir senem oluyor burada, bunu yaşattığınız için çok teşekkürler. Birlikte çok güzel şeyler yaşayacağız, yaşatacağız. Hepinizin ayaklarına sağlık.