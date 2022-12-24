TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Miguel Crespo'nun gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, zorlu mücadelede kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavili takım 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin 10 kişi kaldığı pozisyon hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erman Toroğlu, "Şu sarı kartı nasıl alırsın? Sen Fenerbahçe'de oynuyorsun. Şampiyonluğa giden takımda oynuyorsun. Biz bazı oyuncuların kırmızı kart göreceğini devre arasında görüyoruz. Sen görmüyor musun Jesus? Adam sana kırmızı alarm veriyor. Atılacağı belli." ifadelerine yer verdi.