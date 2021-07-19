Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 transferi bitirdi! Jens Stryger Larsen ve Berkan Kutlu... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılıların transfer gündemine ilişkin son bilgileri aktardı. Kaplan, "Larsen ve Udinese ile anlaşıldı. Sarı kırmızılılar, Larsen'i 3 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacak. Oyuncunun 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Alanyasporlu Berkan Kutlu için de yine 3 milyon Euro karşılığında iki taraf el sıkıştı. Sol bek bölgesi için ise en ciddi aday van Aanholt" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)