Son dakika transfer haberi: Bruma transferinde flaş gelişme! İşte PSV'nin Beşiktaş'tan talebi... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programında siyah beyazlıların gündemine dair son bilgileri aktardı. Dikme, "Bruma transferinde PSV, 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Beşiktaş ise bu sene kiralayalım ve zorunlu satın alma opsiyonu koymayalım teklifinde bulunmuştu. Bu yüzden Bruma transferi şu an için zor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)