Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de son durum ne? İlk 11'de kimler oynayacak? Canlı yayında açıkladı... | (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puanı almak. Müsabaka öncesinde son gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Emre Belözoğlu takıma şampiyonluk gitse bile bu bizim yüzümüzden olmamalı mesajını veriyor." ifadelerini kullandı. Usta yorumcu, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kalan 2 maçını da kazanır sıralama bu şekildeyken lig tamamlanır" dedi. İşte o sözler...