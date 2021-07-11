Son dakika spor haberi: Zeynep Demirel Volkan Demirel'le spor yaptığı anları paylaştı!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılacağı konuşulan Volkan Demirel'in, eşi Zeynep Demirel sosyal medya hesabından birlikte spor yaptıkları anları paylaştı. (FB spor haberi)

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmeyen yardımcı antrenör Volkan Demirel'in, eşi Zeynep Kübra Demirel sosyal medya hesabından ailece spor yaptıkları anları paylaştı. Eşi Volkan Demirel'le birlikte spor yapan Zeynep Demirel, paylaştığı videoya "Bugün ben çalıştırdım" notunu düştü.