Son dakika spor haberi: Rıza Çalımbay'dan stat zemini açıklaması!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta da yenilmeyen Sivasspor'da Teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a yayınlanan Takım Oyunu programına canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu. Çalımbay "İyi bir çıkış yaptık. Hedefimiz önümüzde kalan 8 maçı en iyi şekilde bitirmek ve yakaladığımız bu başarıyı sonuna kadar devam ettirmek" ifadelerini kullandı. Erman Toroğlu'nun "Statların zeminlerini nasıl buluyorsun?" sorusuna ise Çalımbay "Bazı statları çok güzle yapmışlar. Dışarıdan bakınca güzel görünüyor ama bir sürü eksiklikleri var statların. Statların bakımı iyi yapılmıyor, çoğu statta nem oluyor ve o nem çimleri yiyip bitiriyor. Bakımını iyi yaptığınız zaman sorun olmuyor ama bazı statlarımız bakımsız" cevabını verdi.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta da yenilmeyen Sivasspor'da Teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a yayınlanan Takım Oyunu programına canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu. Çalımbay "İyi bir çıkış yaptık. Hedefimiz önümüzde kalan 8 maçı en iyi şekilde bitirmek ve yakaladığımız bu başarıyı sonuna kadar devam ettirmek" ifadelerini kullandı. Erman Toroğlu'nun "Statların zeminlerini nasıl buluyorsun?" sorusuna ise Çalımbay "Bazı statları çok güzle yapmışlar. Dışarıdan bakınca güzel görünüyor ama bir sürü eksiklikleri var statların. Statların bakımı iyi yapılmıyor, çoğu statta nem oluyor ve o nem çimleri yiyip bitiriyor. Bakımını iyi yaptığınız zaman sorun olmuyor ama bazı statlarımız bakımsız" cevabını verdi.