Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık oyuncular ne olacak? Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Özcan, sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen oyunculardan, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun son durumunu açıkladı. Onyekuru transferinde Fatih Terim'in topu yönetime attığını ifade eden Özcan, "Halil ve Gedson ile devam edilmesini istiyor ama teori ne kadar pratiğe dökülür bu zor" dedi. Ayrıca Mehmet Özcan, "Galatasaray'ın tek satabileceği oyuncu Mbaye Diagne" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)