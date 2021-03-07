Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Galatasaray bu oyunla şampiyon olamaz"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 29. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken, zirve yarışında Ankaragücü mağlubiyetinin ardından bir yara daha aldı. Karşılaşma sonrası A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Erman Toroğlu sarı-kırmızılı ekibe eleştirilerde bulunurken, özellikle Fatih Terim'in oyuncu değişikliklerinde geç kaldığının altını çizerken "Galatasaray bu oyunla şampiyon olamaz" ifadesini kullandı. İşte o sözler... (GS haberi)