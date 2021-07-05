Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Topuk Yaylası kampı için Düzce'ye geldi! Flaş Volkan Demirel detayı... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon öncesi kampı için Düzce Topuk Yaylası'na geldi. Sarı lacivertlilerin otobüsünü taraftarlar coşkuyla karşıladı. Yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük ilgi gösteren sarı lacivertli taraftarlar, Portekizli hocaya çiçek verdi. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise görüntülerde yer almadı. O anları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB spor haberi)