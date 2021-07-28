Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Alex Teixeira sözleri! "Transferde git gel yaşıyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a konuştu. Siyah beyazlı kulübün transfer gündeminde de olan Alex Teixeira için konuşan Çebi, "Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcular en iyi ücreti almaya çalışıyor haklı olarak, biz de en azını vermeye çalışıyoruz. İmza atılmadan transfer yapılmış sayılmaz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)