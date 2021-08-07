Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Victor Nelsson ile anlaştı!

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şimdiye dek Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Van Aanholt, Sacha Boey ve Cicaldau'yu transfer eden sarı kırmızılılar, stoper bölgesi için arayışlarına devam ediyordu. Aslan'dan bu doğrultuda flaş bir hamle geldi. Galatasaray, Kopenhag'da forma giyen Victor Nelsson ile anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme konusunda söz kesildi. Son detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson ile anlaşmaya vardı. Danimarkalı isim ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak." dedi. (GS spor haberleri)