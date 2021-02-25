Son dakika Fenerbahçe haberleri: Usta yorumcudan flaş Erol Bulut yorumu! "Trabzonspor maçını kaybederse dönüş uçağına binmesi zor"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe maçı heyecanı yaşanacak. Bu karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Turgay Demir, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'la ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Demir, "Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaybederse Erol Bulut'un dönüş uçağına binmesi bile zor" ifadelerini kullandı.