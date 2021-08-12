Son dakika Fenerbahçe haberleri | Dimitris Pelkas kaç gün sahalardan uzak kalacak? İşte yanıtı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilere Yunan yıldız Dimitris Pelkas'tan kötü haber geldi. Fenerbahçe kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Pelkas omuz sakatlığı geçirdi. Öte yandan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi. Pelkas'ın 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.