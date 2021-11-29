Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katıldı

71 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz için cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cengiz'in cenazesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenazede konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa ağabey diyeceğim. Bir beyefendiydi, görevini son ana kadar yaptı. Rabbim cennetiyle ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya rabbim sabır versin." dedi.