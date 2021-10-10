Merih Demiral Letonya - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Dünya Kupası'na katılma inancım tam"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi milli futbolcu Merih Demiral ve teknik direktör Stefan Kuntz basın toplantısı düzenledi. Demiral, "Hamit abi ve hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor ve bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum. Benim Dünya Kupası'na katılma inancım devam ediyor. İnşallah burada kazanacağız ve bu kötü durumdan çıkacağız." ifadelerini kullandı.