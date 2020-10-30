Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci deprem sonrası konuştu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u çalıştıran teknik direktör Cenk Laleci, İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Laleci, "Depremde tesisteydik. Çocuklar çok korktular. Çok şükür bu tarafta yıkımlar çok fazla olmadı. Herkese geçmiş olsun, inşallah vefat sayısı azdır." ifadelerini kullandı.

Laleci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Depremde tesisteydik. Çocuklar çok korktular. Çok şükür bu tarafta yıkımlar çok fazla olmadı. Herkese geçmiş olsun, inşallah vefat sayısı azdır."