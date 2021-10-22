Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim konuştu! "Güzel bir galibiyet" (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "UEFA’da iki tane gol yemeyen takım var. Bu takımlardan bir tanesi biziz. Puan farkıyla lideriz. Bu güzel bir galibiyet. Camiamıza hayırlı olsun. Galibiyetin böyle güzel bir golle de olması ayrı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi