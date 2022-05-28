LIVERPOOL REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | İşte iki takımın final öncesi Liverpoor ve Real Madrid muhtemel 11'leri! Peki iki ekibin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçını TIKLA CANLI İZLE | Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. İki ekip 2018 yılının finalinde karşılaşmış ve Real Madrid'in 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Liverpool'un bu maça Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Tiago, Salah, Diaz ve Mane 11'i ile sahada olması bekleniyor. Real Madrid ise Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kross, Modric, Valverde, Vinicius ve Benzema 11'i ile sahaya çıkabilir. Zorlu mücadele 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak. Maç Stade De France'ta oynanacak ve TV 8'de kanalından naklen yayınlanacak. Liverpool - Real Madrid maçını TIKLA CANLI izle...