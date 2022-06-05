LİTVANYA TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | İşte Millilerin muhtemel 11'i! Peki Litvanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Litvanya - Türkiye Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup maçını TIKLA CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız, Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Litvanya'nın konuğu olacak. Milliler deplasmandaki maçı kazanarak grupta ikide iki yapmak istiyor. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal 11'i ile çıkması bekleniyor. Zorlu mücadele 7 Haziran Salı günü saat 21:45'de başlayacak. Maç Litvanya Futbol Federasyonu Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Litvanya - Türkiye maçını TIKLA CANLI izle...