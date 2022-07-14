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Web Tv Video Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray Ömer Bayram ve Aytaç Kara yorumu! "Emre Akbaba kadar katkın oldu mu?"
Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray Ömer Bayram ve Aytaç Kara yorumu!

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray Ömer Bayram ve Aytaç Kara yorumu! "Emre Akbaba kadar katkın oldu mu?"

14.07.2022 | 16:34

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Ben Ömer Bayram ve Aytaç'ı izlemek istemiyorum Galatasaray'da, defalarca söyledim. Emre Akbaba Graz maçına kaptan çıkıyor. İkinci yarı Ömer Bayram giriyor, kaptanlık bandını alıyor. Senin Emre Akbaba kadar Galatasaray'a katkın olmuş mu? Allah aşkına ya!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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