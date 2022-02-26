Kadın basketbolcuya soyunma odasında saldırı! İşte o video

Urla Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Caitlin Jenkins'in paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Maç sonrası soyunma odasında takımla toplantı yapmak isteyen Koç Hakan Yiğit, oyuncusu Jenkins'in soyunma odasından çıkmasına izin vermedi. Yoğun ısrar sonrası soyunma odasından çıkan Jenkins'e küfürler eden Hakan Yiğit'in tavrı tepki çekti. Sonrasında sert bir müdahaleyle yere düşen kadın basketbolcu kaydettiği bu anları sosyal medyadan herkesle paylaştı.

Caitlin Jenkins yaptığı açıklamada "İkinci kez bana fiziksel müdahalede bulundular. Ayrılmak istediğimi söylediğimde bana izin vermediler. Tek yaptıkları bana saygısızlık etmek ve köle gibi davranmak. Tek istediğim eve dönmek. Paramı da ödemiyorlar. Takımdaki kimse ödemelerini alamıyor" ifadelerini kullandı.