️Galatasaray'da Marcao olay sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi!

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği maça Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar damga vurmuştu. Marcao, takım arkadaşına sinirlenip kafa ve yumruk atmıştı. Yaşanan olay sonrası Brezilyalı stoperden ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Marcao, "O anki öfkeme yenik düştüm. Kerem ve ailesinden çok özür diliyorum." dedi. İşte o video... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)