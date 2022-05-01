GALATASARAY SİVASSPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte Aslan'ın muhtemel 11'i! Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Galatasaray - Sivasspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecekler. Sarı kırmızılı ekip kalan maçlarda galibiyet alarak sezonu üst sıralarda bitirmek istiyor. Aslan'ın Sivasspor'a karşı Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Annholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Kerem ve Gomis 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 1 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Sivasspor maçını CANLI izle...