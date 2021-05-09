Galatasaray Beşiktaş maçının ardından Fatih Terim: Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışını çok yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı ve şampiyonluk ümidini sürdürdü. Galatasaray Beşiktaş maçının ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)