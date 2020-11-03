Flaş eleştiri! "Galatasaray keyif vermiyor"

Son dakika Galatasaray haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Galatasaray keyif vermiyor" ifadelerini kullandı. İşte tüm sözler...

Sarı kırmızılıların oyun yapısını eleştiren Özcan, "Galatasaray keyif vermiyor. Kötü oyunla 3 puan önemli ama ciddi bir fikstür şansıyla karşılaştı Galatasaray. Futboluyla güven vermiyor ama Sivas karşılaşmasında daha farklı bir oyun olur." ifadelerini kullandı.