Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz depremi! "Schalke ile anlaştı"

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz depremi yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen futbolcuların başında gelen Ömer Faruk Bayaz için A Spor yorumcusu Emre Bol flaş bir açıklama yaptı. Bol genç futbolcunun Schalke ile anlaştığını ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadığını ifade etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, sarı lacivertli takımdan ayrılıyor mu? Genç yetenek için canlı yayında flaş bir açıklama geldi... A Spor yorumcusu Emre Bol, "Haberlerine güvendiğim bir dostum 'Ömer Faruk, Schalke ile anlaştığı için Fenerbahçe'ye imza atmıyor' dedi. Çok üzüldüm." şeklinde konuştu.