Fenerbahçe'de Furkan Akyüz: Tercihimizi Avrupa'dan yana kullandık!

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Furkan Akyüz A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve "Bize Fenerbahçe olarak sunulan fikstürde bizim bir tercih yapmamız gerekiyordu. Biz de bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmak için tercihimizi Avrupa maçından yana kullandık." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)