Fenerbahçe ve Galatasaray Haji Wright'ı istedi mi? Resmi açıklama geldi

Son dakika transfer haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çetin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Haji Wright ile ilgilendiğini belirtti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Aziz Çetin, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

8 Şubat'a kadar beklediğimiz teklif gelmezse Haji Wright kalacak.

Wright için Lokomotiv Moskova'dan 10 milyon Euro'luk teklif geldi.

Oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgilendi.

Fenerbahçe, Bünyamin Balcı'yla ilgilenmedi.

Fernando için Beşiktaş'ın bir ilgisi olmadı.

G.Saray'dan bizi kimse aramadı, direkt Güray Vural'a ulaşmışlar.

Nuri Şahin evet derse Emrecan Uzunhan'ı kadromuza katabiliriz.