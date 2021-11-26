FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın peşinde! (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kanat ve forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, bir de kaleci transfer etmek istiyor. Bu transfere ilişkin detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe'de Altay'ın geri dönüşüyle ilgili net bir tarih vermek kolay değil. Berke kalede tek başına. Fenerbahçe bir kaleci transferi yapmayı planlıyor. Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan, listenin en tepesinde" ifadelerini kullandı. Kul ayrıca, "Gökhan ile Çaykur Rizespor arasında sözleşme yenilendi fakat Gökhan, sarı lacivertli formayı giymek istiyor. Rizespor yönetiminden de kolaylık istedi" dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)