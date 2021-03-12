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Web Tv Video Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş istifa ve Caner Erkin açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş istifa ve Caner Erkin açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş istifa ve Caner Erkin açıklaması!
12.03.2021 | 12:59

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Bu maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenman sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Caner Erkin konusuna değinen Belözoğlu'ndan istifa açıklaması da geldi. Sarı-lacivertlilerdeki son detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)