FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması! "Çok heyecanlıyım"

Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük Süper Lig'in 37. haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel efsanesi olduğu Fenerbahçe'ye karşı ikinci kez rakip olacak. Demirel duygusal karşılaşma öncesinde "Fenerbahçe ile rakip olacağım için çok heyecanlıyım." dedi. Demirel'in Karagümrük'ü sezonun ilk yarısında sarı lacivertlilere karşı 1-1 berabere kalmıştı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)