FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Serdar Aziz'in ceza sahası içerisinde topu uzaklaştırması sonrası Sivassporlu oyuncuların penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Serdar Aziz topa kafayla vuruyor. Elle bilerek müdahale etmek istemiyor. Ben penaltı vermem." dedi.