Fenerbahçe - Denizlispor maçı sonrası Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray ve 1959 öncesi şampiyonluk yorumu!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u Samatta'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Metin Sipahioğlu, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında konuştu. Aksi bir kararın çıkma ihtimalinin olmadığını dile getiren Sipahioğlu, Galatasaray'ın açıklamaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)