Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! "Sahanın en iyisi"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya geldi ve ilk yarıyı 2-0 üstünlükle bitirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi ve "Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe buradan çıkamazsak şampiyonluk gider psikolojisindeydi. Sahanın en iyi adamı Tadic. Hiç acele etmiyor, takımı rahatlatıyor. Topu hep doğru zamanda ayağından çıkarıyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)