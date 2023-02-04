Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı! "iyi başlayıp düşüyor"

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı Sivas’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu,”Beşiktaş'ın daha bir tepki göstermesi gerekiyordu ilk yarı, o tepkiyi göstermedi. İkinci yarı ne olur merak ediyorum. İlk yarıda Beşiktaş için söyleyebileceğim iyi bir şey yok. Sivas, daha iyi basıyor, daha kontrollü çıkıyor." ifadelerini kullandı.