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Web Tv Video Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı! "iyi başlayıp düşüyor"
Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı!

Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı! "iyi başlayıp düşüyor"

04.02.2023 | 17:02

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı Sivas’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu,”Beşiktaş'ın daha bir tepki göstermesi gerekiyordu ilk yarı, o tepkiyi göstermedi. İkinci yarı ne olur merak ediyorum. İlk yarıda Beşiktaş için söyleyebileceğim iyi bir şey yok. Sivas, daha iyi basıyor, daha kontrollü çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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