BEŞİKTAŞ HABERİ: Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum! "Ahmet Nur Çebi'nin kafasında Önder Karaveli yok" (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yerine Önder Karaveli ile devam etme kararı almıştı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, siyah beyazlıların hoca gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Ahmet Nur Çebi'nin kafasında Önder Karaveli yok. Çebi'nin açıklamalarının hepsi rüzgara göre politikacı açıklamaları. Ben başkanı tanıyamıyorum. Fikret Orman'ın bıraktığı Beşiktaş'ı kimse istemiyordu. Çebi, Beşiktaş sahipsiz kalamaz dedi ve elini taşın altına koydu. Ancak şimdili Başkan Çebi tam politikacı olmuş." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)